Prevenire è meglio che curare: all'istituto Sant'Anna controlli gratuiti al cuore per i piccoli alunni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una giornata di prevenzione dedicata alla salute del cuore, questo l'obiettivo dell'evento che si è tenuto ieri (martedì 15 ottobre) all'istituto scolastico Sant'Anna di Palermo. I volontari dell'associazione Movimento per la salute del giovane, diretta da Fabrizio Artale, hanno allestito nella Palermotoday.it - Prevenire è meglio che curare: all'istituto Sant'Anna controlli gratuiti al cuore per i piccoli alunni Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una giornata di prevenzione dedicata alla salute del, questo l'obiettivo dell'evento che si è tenuto ieri (martedì 15 ottobre) all'scolasticodi Palermo. I volontari dell'associazione Movimento per la salute del giovane, diretta da Fabrizio Artale, hanno allestito nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jamie Foxx felice di essersi aperto sulla sua salute : "Il mio cuore e la mia anima sono pieni di gioia" - Mentre pubblico queste immagini, il mio cuore e la mia anima sono pieni solo di gioia pura. Jamie Foxx ha condiviso sul proprio account Instagram alcuni pensieri legati all'ultimo difficile periodo trascorso a causa di problemi medici e accuse di violenza, mostrando grande felicità per aver deciso di parlare apertamente dei suoi problemi di salute. (Movieplayer.it)

La prova da sforzo - il test per vedere la salute del nostro cuore - La prova da sforzo è una procedura molto semplice che deve chiaramente essere eseguita da specialisti. L'articolo La prova da sforzo, il test per vedere la salute del nostro cuore sembra essere il primo su Teleclubitalia. . La prova da sforzo, il test per vedere la salute del nostro cuore. A che età e come si procede. (Teleclubitalia.it)

Salute - Saia (Gise) : "Malattie cuore prima causa morte ma cure non omogenee per tutti" - "Tuttavia, l'accesso alle cure per questi pazienti sul territorio nazionale purtroppo non è omogeneo". Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Le patologie cardiovascolari con 217mila decessi all'anno (dati Istituto superiore di sanità) rappresentano la prima causa di morte in Italia. Così all'Adnkronos S . (Ilgiornaleditalia.it)