Ilgiorno.it - Prada svela a Milano la tuta spaziale AxEMU che sarà utilizzata per la missione Nasa Artemis III

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – È firmatalaAxiom Extravehicular Mobility Unit () cheper laIII della, prevista per la fine del 2026. La presentazione ufficiale è avvenuta in occasione del Congresso Astronautico Internazionale a. ''È un momento storico - spiega il presidente di Axiom Space Matt Ondler - si tratta di un design in cui l'uomo è al centro ed è innovativo. Quando ciIII ciil primo astronauta, il primo non americano, a camminare sulla Luna. Cercherà di trovare l'acqua nel polo Sud della Luna. Farà freddo e ladeve esser in grado di proteggere l'essere umano in questo contesto molto ostile. È richiesta quindi una grande tecnologia e innovazione da un punto di vista ingegneristico''.