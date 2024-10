Piene dei fiumi e frane: domani scatta l'allerta arancione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una nuova allerta meteo arancione - per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali - è stata emessa dalla Protezione Civile per la giornata di giovedì 17 ottobre e riguarda anche il Parmense. In particolare è allerta arancione per Piene dei fiumi, per frane e Piene dei corsi minori e Parmatoday.it - Piene dei fiumi e frane: domani scatta l'allerta arancione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una nuovameteo- per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali - è stata emessa dalla Protezione Civile per la giornata di giovedì 17 ottobre e riguarda anche il Parmense. In particolare èperdei, perdei corsi minori e

Ancora allerta arancione in Liguria : le zone a rischio - Liguria, 16 ottobre 2024 – Liguria senza tregua sul fronte meteo: per domani, 17 ottobre, è stata emessa dall’Arpal una nuova allerta arancione sulla regione. Le condizioni generali, fino a tutto venerdì, sono quelle favorevoli all'instaurarsi della convergenza fra scirocco caldo e umido da sud-est e venti settentrionali più freddi e secchi: a seconda della loro intensità avremo diverse ... (Lanazione.it)

Allerta meteo in Liguria : temporali in arrivo con codice arancione da domani - Gli sviluppi delle precipitazioni Nella mattinata di mercoledì, l’arrivo della prima perturbazione ha già causato intensi scrosci di pioggia su Albenga, in provincia di Savona. Questo è solo l’inizio di un evento meteorologico che si prevede evolverà nel corso dei prossimi giorni. Mantenere un atteggiamento responsabile, informandosi tempestivamente sui cambiamenti delle condizioni meteo e ... (Gaeta.it)

Allerta gialla e arancione in due regioni : colpo di coda del maltempo nel week-end - Le previsioni meteo di sabato 12 ottobre Sabato 12 ottobre sarà caratterizzato da condizioni meteo variabili, soprattutto al Nord, con nubi sparse e piogge, in particolare sulle Alpi piemontesi e lombarde e lungo le coste liguri. Avviene dunque quando le strutture di contenimento o i corsi d’acqua non riescono a gestire il volume d’acqua, provocando alluvioni, esondazioni e danni a ... (Quifinanza.it)