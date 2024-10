'Pennellate di Poesia', in mostra le opere di Giancarlo Munerati e Gabriella Veroni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da sabato 19 ottobre a sabato 2 novembre, presso la galleria d'arte 'Il Rivellino' è in programma 'Pennellate di Poesia', una doppia personale con le opere di Giancarlo Munerati e Gabriella Veroni allestita per ricordare l’anniversario della loro scomparsa. Un'esposizione che omaggia la simbiosi Ferraratoday.it - 'Pennellate di Poesia', in mostra le opere di Giancarlo Munerati e Gabriella Veroni Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da sabato 19 ottobre a sabato 2 novembre, presso la galleria d'arte 'Il Rivellino' è in programma 'di', una doppia personale con lediallestita per ricordare l’anniversario della loro scomparsa. Un'esposizione che omaggia la simbiosi

Poesia in carcere : il laboratorio sulla vita e sulle opere di San Francesco - Un'iniziativa che vuole garantire visibilità ai lavori creativi dei detenuti, contribuire a sensibilizzare il pubblico sui temi della giustizia e della riabilitazione e offrire uno spunto di riflessione sul valore dell'espressione artistica come strumento di rinnovamento. I partecipanti nel mese di settembre hanno avuto l'opportunità di approfondire gli argomenti: Sole, Luna, Umiltà e Altissimo. (Iltempo.it)

Poesia del Mezzogiorno a Circello - 158 opere ammesse alla fase finale del premio - it. “E’ una grande soddisfazione – aggiunge il vice sindaco Iarusso – aver avuto tante opere, di poeti ed editori di prestigio, già a questa prima edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno. Ci è sembrato il passo evolutivo naturale del nostro impegno a sostenere e valorizzare la letteratura come veicolo fondamentale per la comprensione e l’espressione della nostra identità. (Ildenaro.it)