Partecipazione ed interesse per l'incontro promosso da Confesercenti sui nuovi bandi della Regione a sostegno delle imprese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Era presente anche il comune di Castiglion Fiorentino, ieri pomeriggio al Residence Serristori, all’incontro organizzato da Confesercenti insieme a Italia Comfidi per presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate dai nuovi bandi della Regione Toscana mirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica. “Grazie a queste misure della Regione Toscana” spiega la responsabile dell'ufficio credito di Confesercenti Federica Del Sere “le imprese potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato e a contributi a fondo perduto per progetti che puntano a migliorare la loro efficienza operativa e a favorire la transizione ecologica oltre a sostenere le nuove iniziative imprenditoriali. Lanazione.it - Partecipazione ed interesse per l'incontro promosso da Confesercenti sui nuovi bandi della Regione a sostegno delle imprese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Era presente anche il comune di Castiglion Fiorentino, ieri pomeriggio al Residence Serristori, all’organizzato dainsieme a Italia Comfidi per presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate daiToscana mirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica. “Grazie a queste misureToscana” spiega la responsabile dell'ufficio credito diFederica Del Sere “lepotranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato e a contributi a fondo perduto per progetti che puntano a migliorare la loro efficienza operativa e a favorire la transizione ecologica oltre a sostenere le nuove iniziative imprenditoriali.

