Parte il nuovo corso di laurea in Scienze della terra e dell’ambiente all’Università di Perugia

È in arrivo all'Università di Perugia il nuovo corso di laurea interclasse in Scienze della terra e dell'ambiente (Sta), frutto della collaborazione tra il dipartimento di Fisica e Geologia e il dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Domani, giovedì 17 ottobre, si terrà il welcome

