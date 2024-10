Lanazione.it - Pallavolo. Sconfitta la UnoMaglia ValdarnInsieme e vittoria per la Volley Arno Montevarchi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Per la prima giornata del campionato Nazionale B2 Femminile la Rimont Progetti Genova ha battuto3-1. Esordio che non sorride alla Uno Maglia che, in quel di Genova contro la forte formazione del Rimont Progetti, perde 3 set a 1. Gara che, non inganni il risultato, ha mostrato una buonada entrambi le parti. Se escludiamo l'incidente di percorso del secondo set, dove la luce si è spenta completamente, le ragazze del presidente Bagiardi hanno mostrato una buona reazione e grinta. Queste le parole del coach Veltroni " l'esordio in campionato si è rivelato duro come ce lo aspettavamo alla vigilia. “Genova è una squadra che punta in alto la quale ha messo in campo una fisicità superiore alla nostra.