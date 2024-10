Spazionapoli.it - Osimhen torna sull’addio al Napoli: “Approdare al Galatasaray è stato un privilegio. Stavo per andare…”

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Victora parlare del suo addio al. Di seguito le parole dell’attaccante nigeriano. Le strade di Victore delsi sono separate negli ultimi mesi. Dopo la vittoria dello Scudetto da assoluto protagonista, l’attaccante nigeriano non ha saputo reagire alle difficoltà dell’ultima annata. Tutto ciò ha condizionato la società e in prima persona il calciatore stesso che ha espresso il proprio desiderio dialtrove. Dopo tanti rumors che l’hanno accoalla Premier e alla Ligue 1, il calciatore non ha ricevuto offerte allettanti. Infatti, solo nelle ultimissime ore di mercato, ilè riuscito a cederlo in prestito al. Oggi, l’ex azzurro èto a parlare della sua scelta diin Turchia.: “Alsono in un grandissimo club.