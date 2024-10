Ilfattoquotidiano.it - Opposizione all’attacco sul contributo delle banche. “Una vera truffa”, “Solo un prestito”, “Si rifaranno sui correntisti”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come è ormai chiaro, anche nel 2025 non ci sarà nessuna tassa aggiuntiva sulle. Gli “extra profitti” possono continuare a dormire sonni tranquilli. I 3-4 miliardi di cui si parla sono semplicemente un anticipo di tasse che avrebbero comunque essere pagate. Lo saranno l’anno prossimo e non in quelli successivi. In altri termini, il governo si è fatto fare undalle. Ora che il trucco è evidente, le opposizioni si scatenano. “Altro che tassa sugli extraprofitti e risorse per la sanità pubblica. È il solito giocotre carte, come se gli italiani fossero stupidi”, scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.