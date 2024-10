Oltre 250mila euro per mandare in Albania 16 migranti. Le proteste: “È un affronto alla nostra Costituzione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina sono sbarcati al porto di Shengjin i 16 migranti, trasportati dalla nave Libra della Marina Militare, nell'ambito dell'accordo firmato da Italia-Albania. Per lo spostamento sono stati spesi è tra i 250 e i 290mila. Le proteste degli albanesi al porto: "Questo accordo è un affronto alla Costituzione albanese, viola i diritti umani". Fanpage.it - Oltre 250mila euro per mandare in Albania 16 migranti. Le proteste: “È un affronto alla nostra Costituzione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina sono sbarcati al porto di Shengjin i 16, trasportati dnave Libra della Marina Militare, nell'ambito dell'accordo firmato da Italia-. Per lo spostamento sono stati spesi è tra i 250 e i 290mila. Ledegli albanesi al porto: "Questo accordo è unCostituzione albanese, viola i diritti umani".

Albania - apre un ristorante 'a tema' Giorgia Meloni vicino al campo migranti - Al suo interno, sono presenti anche ritratti dell'omologo albanese di Meloni, Edi Rama. Una nave della Marina italiana è arrivata proprio mercoledì 16 ottobre al porto albanese di Shengjin per portare con sé il primo gruppo di 16 migranti intercettati in acque internazionali. Al suo interno oltre 70 ritratti della presidente del Consiglio Italiana, nelle vicinanze del luogo dove è stato aperto ... (Liberoquotidiano.it)

Le sette bugie di Giorgia Meloni sui centri per migranti dell’Italia in Albania - I "centri per migranti" in Albania, pagati dall'Italia quasi un miliardo, sono ufficialmente aperti. Sono stati voluti e difesi da Giorgia Meloni in persona, che per farlo continua però a raccontare bugie sulla loro efficacia e sulla loro gestione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Albania - apre un ristorante ‘a tema’ Giorgia Meloni vicino al campo migranti - “Non ci siamo tanto abituati in Italia”, spiega un turista italiano arrivato per pranzo nel ristorante. Apre in Albania, a Shengjin, una trattoria ‘a tema’ Giorgia Meloni. Una nave della Marina italiana è arrivata proprio mercoledì 16 ottobre al porto albanese di Shengjin per portare con sé il primo gruppo di 16 migranti intercettati in acque internazionali. (Lapresse.it)