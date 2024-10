Lanotiziagiornale.it - Nuovo stop alla produzione, la Camera richiama Stellantis

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Parlamento chiede adi investire in Italia. E intanto il gruppo dell’automotive torna a sospendere l’attività produttiva negli stabilimenti italiani. Dire che la politica italiana esiano oggi distanti è quantomeno riduttivo, come dimostrano gli ultimi sviluppi riguardanti il gruppo nel nostro Paese. Nella mattinata di ieriha infatti comunicato alle organizzazione sindacali le prossime giornate di sospensione dell’attività produttiva in alcuni stabilimenti, chiamando in causa l’adeguamento della“alle attuali condizioni di mercato”. A Pomigliano la sospensione durerà nove giorni a novembre, a Termoli si arriverà fino a due settimane e Pratola Serra losarà di due giorni.