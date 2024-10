Nazionali. Cadono ancora i titani Under21. Lettonia inarrestabile cala il tris (Di mercoledì 16 ottobre 2024) san marino 0 Lettonia 3 SAN MARINO (3-5-2): Borasco; Tomassini, Matteoni, M.Sancisi; Fabbri (15’ st Guerra), Casadei (1’ st Chiaruzzi), Valli Casadei (33’ st Pasolini), N.Sancisi (22’ st D’Addario), Giocondi (33’ st S.Gasperoni); Santi, M.Gasperoni. A disp.: Battistini, Ciacci, Giambalvo, Ciacci. All.: Cecchetti. Lettonia (4-2-3-1): Beks (36’ st Bethers); Novikovs, Vientiess, Kudelkins, Reingolcs; Anmanis (20’ st Patrikejevs), Penkevics; Rascevskis, Grabovskis (31’ st Melnis), Melkis (31’ st Rekis); Patijcuks (20’ st Patika). A disp.: Valmiers, Maslovs, Mihalcovs, Druzi?ins. All.: Basovs. Arbitro: Martin Matosa (Slovenia). Assistenti: Aleksandar Kasapovic e Matic Meznar (Slovenia). Quarto ufficiale: Denis Sabanagic (Slovenia). Reti: 26’ pt Vientiess, 39’ pt e 7’ st Melkis. Note - Angoli 7-2. Ammoniti: Reingolcs, Matteoni, Vientiess, Giocondi. Sport.quotidiano.net - Nazionali. Cadono ancora i titani Under21. Lettonia inarrestabile cala il tris Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) san marino 03 SAN MARINO (3-5-2): Borasco; Tomassini, Matteoni, M.Sancisi; Fabbri (15’ st Guerra), Casadei (1’ st Chiaruzzi), Valli Casadei (33’ st Pasolini), N.Sancisi (22’ st D’Addario), Giocondi (33’ st S.Gasperoni); Santi, M.Gasperoni. A disp.: Battistini, Ciacci, Giambalvo, Ciacci. All.: Cecchetti.(4-2-3-1): Beks (36’ st Bethers); Novikovs, Vientiess, Kudelkins, Reingolcs; Anmanis (20’ st Patrikejevs), Penkevics; Rascevskis, Grabovskis (31’ st Melnis), Melkis (31’ st Rekis); Patijcuks (20’ st Patika). A disp.: Valmiers, Maslovs, Mihalcovs, Druzi?ins. All.: Basovs. Arbitro: Martin Matosa (Slovenia). Assistenti: Aleksandar Kasapovic e Matic Meznar (Slovenia). Quarto ufficiale: Denis Sabanagic (Slovenia). Reti: 26’ pt Vientiess, 39’ pt e 7’ st Melkis. Note - Angoli 7-2. Ammoniti: Reingolcs, Matteoni, Vientiess, Giocondi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jimmy Ghione, volto di Striscia La Notizia, e il suo amore per la Formula 1 e Max Verstappen - Jimmy Ghione, oltre ad essere un volto molto noto del giornale satirico Striscia La Notizia, ha avuto un passato nel mondo del motorsport ed ancora oggi bazzica nei paddock della Formula 1. Il suo pil ... (automoto.it)

Nazionali. Cadono ancora i titani Under21. Lettonia inarrestabile cala il tris - san marino 0 lettonia 3 SAN MARINO (3-5-2): Borasco; Tomassini, Matteoni, M.Sancisi; Fabbri (15’ st Guerra), Casadei (1’ st Chiaruzzi), Valli Casadei (33’ st Pasolini), N.Sancisi (22’ st D’Addario ... (msn.com)

Under 14 e 13 prof. Giornata storta per i nostri ragazzi - Nel campionato Under 14 e 13 professionisti, Rimini e San Marino Academy subiscono sconfitte contro Cesena e Reggiana. Entrambe le squadre restano a zero punti in classifica. (msn.com)