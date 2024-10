Oasport.it - MotoGP, asfalto nuovo a Phillip Island. C’è l’incognita pneumatici

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quello diè uno dei circuiti più amati dai piloti della. Tuttavia non mancano le preoccupazioni nelle fasi di avvicinamento al GP d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2024 pianificato per questo weekend proprio nel tracciato oceanico, complice una novità che potrebbe causare più di un grattacapo agli addetti ai lavori. In occasione del fine settimana infatti è stato teso un manto d’, fattore che solitamente causa non pochi problemi ai piloti in gara, già alle prese con una pista sì molto veloce, ma ricca (se non ricchissima) di asimmetrie e di cambi di velocità. Aleggia quindi un po’ di preoccupazione nell’aria, soprattutto da parte dei produttori di gomme che, tra l’altro, non hanno potuto effettuare nessun test di preparazione.