Mister Movie | Il film Dracula del 2025 con Keanu Reeves è vero o falso?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Negli ultimi tempi, si sono diffuse voci riguardo a un nuovodiin arrivo nel, connel ruolo principale. La notizia ha generato un acceso dibattito tra i fan, portando a interrogarsi se si tratti di una notizia vera o semplicemente di una bufala.e ilo di un nuovodi: verità o bufala? Diverse clip online hanno iniziato a circolare, presentandonei panni dell’iconico vampiro. Tuttavia, è fondamentale chiarire che questi trailer sono chiaramente falsi. Non esistono piani ufficiali o confermati per undiche coinvolga. La sua connessione con il personaggio non è nuova;ha già interpretato un ruolo in Bram Stoker’sdi Francis Ford Coppola nel 1992, accanto a star come Winona Ryder e Anthony Hopkins.