Mike Tyson vs Jake Paul | Netflix annuncia data e orario dell’incontro – Video

(Adnkronos) – Manca sempre meno all'attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul. Il match tra l'ex leggendario pugile, uno dei più forti di sempre, e lo youtuber statunitense è destinato a passare alla storia proprio come fu a suo tempo per quello tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. La sfida è stata organizzata da Netflix e sarà preceduta da una mini serie di tre episodi per mostrare la preparazione, gli allenamenti e l'avvicinamento dei due all'evento. La piattaforma streaming ha annuncia data rilasciando un trailer sui propri canali ufficiali, dopo che l'incontro, inizialmente in programma lo scorso 20 luglio, era stato rimandato per un problema all'ulcera di Tyson, 58 anni compiuti lo scorso giugno.

Jake Paul vs. Mike Tyson - il trailer dell’incontro in diretta mondiale su Netflix - La docuserie, i cui episodi 1 e 2 saranno disponibili in anteprima solo su Netflix dal 7 novembre e l’episodio 3 dal 12 novembre, porterà gli spettatori dietro le quinte dei rispettivi training camp di Paul e Tyson, per raccontare l’incredibile grinta, determinazione e impegno fisico necessari per prepararsi a quello che sarà un mega evento di boxe professionale, esplosivo e da non perdere. (Cinefilos.it)