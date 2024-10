Lanazione.it - Michelangelo e il Potere: l'uomo, l'artista e la politica a Palazzo Vecchio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - Sensibilità, conoscenza, determinazione. Raccolte dentro uno scrigno di fascino e suggestione. Sono le virtù cardinali di un percorso inedito e immersivo, che la sindaca di Firenze Sara Funaro ha inaugurato oggi nella Sala delle Udienze e dei Gigli di. "e il" è la mostra curata da Cristina Acidini e Sergio Risaliti e promossa da Fondazione Casa Buonarroti e MUS.E in collaborazione con l'assessorato alla cultura guidato da Giovanni Bettarini: cinquanta opere tra sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso per ricostruire la rete di relazioni politiche del Buonarroti con papi e re, principi e cardinali, letterati illustri e filosofi.