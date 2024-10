Mercato Napoli, sorpresa per la difesa a gennaio: nel mirino il nazionale marocchino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In queste ore spunta una nuova idea inedita per il Mercato di gennaio per la SSC Napoli, che potrebbe puntare su un difensore della nazionale marocchina nella prossima finestra. A meno di quattro giorni dal ritorno in campo per il Napoli, atteso nella giornata di domenica a Empoli nell’ottava giornata del campionato di Serie A, in casa azzurra regna l’entusiasmo. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in solitaria in classifica e la consapevolezza di essere tornati a essere competitivi. Certo, le notizie arrivate nelle ultime ore dalle Nazionali legate a Stanislav Lobotka e Mathias Olivera non fanno felice Antonio Conte, che però può contare su un organico di alto livello anche nei cosiddetti rincalzi. Spazionapoli.it - Mercato Napoli, sorpresa per la difesa a gennaio: nel mirino il nazionale marocchino Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In queste ore spunta una nuova idea inedita per ildiper la SSC, che potrebbe puntare su un difensore dellamarocchina nella prossima finestra. A meno di quattro giorni dal ritorno in campo per il, atteso nella giornata di domenica a Empoli nell’ottava giornata del campionato di Serie A, in casa azzurra regna l’entusiasmo. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in solitaria in classifica e la consapevolezza di essere tornati a essere competitivi. Certo, le notizie arrivate nelle ultime ore dalle Nazionali legate a Stanislav Lobotka e Mathias Olivera non fanno felice Antonio Conte, che però può contare su un organico di alto livello anche nei cosiddetti rincalzi.

