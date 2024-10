Maternità surrogata, è reato universale: dal Senato via libera definitivo al disegno di legge (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Senato dà il via libera definitivo al disegno di legge n. 824 sul contrasto alla surrogazione di Maternità, come reato universale. Il provvedimento viene approvato con 84 sì e 58 no, tra le critiche delle opposizioni. Secondo la legge in vigore in Italia dal 2004, “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di Maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro“. La norma appena licenziata dal parlamento prevede che anche “se i fatti, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. Lapresse.it - Maternità surrogata, è reato universale: dal Senato via libera definitivo al disegno di legge Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildà il viaaldin. 824 sul contrasto alla surrogazione di, come. Il provvedimento viene approvato con 84 sì e 58 no, tra le critiche delle opposizioni. Secondo lain vigore in Italia dal 2004, “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro“. La norma appena licenziata dal parlamento prevede che anche “se i fatti, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo laitaliana”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata - discussione al Senato sulla legge per renderla reato universale - Perché questo? Perché quella della destra è una norma manifesto. Prevedere addirittura il carcere e una multa che può arrivare ad un milione di euro si chiama accanimento. “Il nostro ordinamento giuridico prevede la giurisdizione universale solo per reati di particolare gravità, come genocidio o terrorismo, legati a valori universalmente condivisi – aveva proseguito Cucchi – La Gestazione per ... (Lapresse.it)

Maternità surrogata “reato universale” - da mercoledì diventerà legge - ai cittadini italiani “vietata all'estero - carcere fino a 3 anni” - La Commissione di Giustizia . Il disegno di legge prevede sanzioni per chi ha un figlio tramite la gestazione per altri, anche per chi va all'estero nei Paesi in cui è consentito. La maternità surrogata diventerà reato universale questa settimana, infatti, arriverà in Aula al Senato domani 15 ottobre. (Ilgiornaleditalia.it)

Maternità - legge 104 e assenze lunghe : 140 professionisti non sostituiti. Boom di part time - “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso la Sanità che siamo per costruire la Sanità che vogliamo”. Ha fatto tappa anche nella Marca la campagna della Cgil con Simona Ricci della FP CGIL Nazionale e Sonia Todesco della segreteria regionale della FP CGIL Veneto. Presente anche... (Trevisotoday.it)