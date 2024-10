Manovra, Meloni: “Molto soddisfatta, conti in ordine senza aumentare le tasse” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Bruxelles dove partecipa al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, si dice "Molto soddisfatta della Manovra. Sono Molto contenta della compattezza della maggioranza, della velocità con la quale la Manovra di bilancio è stata approvata ieri sera". La Manovra, prosegue, "è una Manovra di buon senso, che concentra L'articolo Manovra, Meloni: “Molto soddisfatta, conti in ordine senza aumentare le tasse” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia, a Bruxelles dove partecipa al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, si dice "della. Sonocontenta della compattezza della maggioranza, della velocità con la quale ladi bilancio è stata approvata ieri sera". La, prosegue, "è unadi buon senso, che concentra L'articolo: “inle” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Meloni : «Molto soddisfatta - conti in ordine senza aumentare le tasse» - E poi ha messo in risalto, tra le «norme di buon senso», quella che «prevede che chi è ai vertici di enti privati che prendono contributi pubblici non possa avere uno stipendio superiore a quello del presidente del Consiglio». Le misure varate da Palazzo Chigi sono al vaglio di Bruxelles Durante il punto stampa a margine del vertice Ue-Golfo, parlando delle misure contenute nella manovra, Meloni ... (Lettera43.it)

Manovra : Bonelli-Fratoianni - 'tassa su banche di Meloni è una truffa' - E mentre 73 persone dispongono di un patrimonio di 301 miliardi di euro e la povertà assoluta tocca 5,7 milioni di persone, continuate a prendere in giro gli italiani”, concludono. “Fa sempre la vittima e parla di coraggio, ma il coraggio serve a tutti quelli che si alzano la mattina per andare a lavorare e non sanno se, con quello stipendio troppo basso che continuano a percepire, potranno ... (Liberoquotidiano.it)

Manovra - Meloni “Sanità resta priorità del governo” - Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Bruxelles a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo. Unlimited News - Notizie dal mondo . “Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, sono molto soddisfatta della manovra e sono molto contenta della compattezza della maggioranza e della velocità con la quale la manovra di bilancio è stata ... (Unlimitednews.it)