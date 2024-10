Velvetmag.it - Manovra 2025: il bonus ristrutturazione prima casa resta al 50%

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuovafinanziariadel Governo italiano è stata approvata in Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2024. Prende dunque corpo il testo che poi Camera e Senato valuteranno per varare definitivamente la Legge di Bilancio. Lasi concentra su una serie di misure per sostenere le famiglie e imprese. Tra i provvedimenti di maggior rilievo ci sono ilristrutturazioni e le modifiche all’assegno unico per i figli a carico: temi centrali nel dibattito politico di queste settimane. Ilristrutturazioni Ilristrutturazioni, già presente inin passato, è stato confermato per ilma con alcune modifiche rilevanti.