Manovra 2024, tutte le novità: bonus bebè, incentivi e fringe benefit, ecco cosa cambierà (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal bonus "neonati" da mille euro, agli incentivi per le imprese che assumono giovani ma anche ai dipendenti che non vanno in pensione, oltre che la conferma della sforbiciata del Ilmessaggero.it - Manovra 2024, tutte le novità: bonus bebè, incentivi e fringe benefit, ecco cosa cambierà Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal"neonati" da mille euro, agliper le imprese che assumono giovani ma anche ai dipendenti che non vanno in pensione, oltre che la conferma della sforbiciata del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra nuovi bonus e conferme - le misure della manovra economica 2025 puntano molto l'attenzione sulle famiglie e gli incentivi alla natalità - Confermata, poi, la decontribuzione per le mamme con 2 o 3 figli, l’esonero contributivo previsto nel limite massimo di 3 mila euro annui, da riparametrare su base mensile, una misura che sarà estese anche alle lavoratrici autonome. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento dello sconto, dal prossimo anno, il taglio dovrebbe rimanere contributivo per i redditi fino a 20mila euro, per poi ... (Iodonna.it)

Bonus neonati - fondi per la sanità - incentivi per chi resta al lavoro : cosa c'è per le famiglie nella manovra economica? - In Consiglio dei Ministri una manovra di circa 30 miliardi per il 2025, cui si aggiungeranno 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Dalla carta per i nuovi nati agli incentivi sulle ristrutturazioni. (Vanityfair.it)

Pensioni - novità in Manovra : aumento delle minime e incentivi per restare al lavoro. Ipotesi nuovo minibonus. Ecco cosa cambia - Pensioni, il governo lavora a un intervento sulle minime per tentare di portarle sopra i 621 euro. Oltre a confermare l'intervento del 2023-24 che le ha fatte arrivare quest'anno a 614,77... (Ilmessaggero.it)