Mano nella mano con il suo Tim Burton, la star di "Beetlejuice Beetlejuice" lancia un nuovo taglio particolarmente adatto alle bellezze brunette (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La luna di miele di Monica Bellucci e Tim Burton continua al Lumière Film festival di Lione, e con lei anche le nuove ispirazioni capelli dedicate in particolare a chi ama la tinta brunette color castagna con riflessi hot, e il tocco sbarazzino di una frangia sensuale. Monica Bellucci: i film più belli dell'attrice oggi splendida sessantenne X Monica Bellucci, bella più che mai a 60 anni La migliore vendetta? È la felicità.

