Maltempo in provincia di Alessandria: strade chiuse e scuole bloccate a causa dell'allerta gialla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le avverse condizioni meteorologiche stanno causando notevoli disagi nella provincia di Alessandria, con diverse strade allagate e la chiusura di istituti scolastici. L'allerta gialla emessa da Arpa Piemonte permane, mentre le autorità locali monitorano la situazione e prendono provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la viabilità. Situazione delle strade e interruzioni alla circolazione A causa delle intense piogge, molte arterie stradali in provincia sono state compromesse. La Strada provinciale 150 è attualmente chiusa per un allagamento del sottopasso a Bosco Marengo, rendendo difficoltoso il traffico verso l'intersezione con la SP 35 Bis. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare questa via e di seguire percorsi alternativi per ridurre il rischio di incidenti e problemi di viabilità.

