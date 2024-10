Maltempo in Liguria, fiumi esondati e strade allagate. Sospesa la circolazione ferroviaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) fiumi esondati e strade allagate : torna il Maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese, colpendo le località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è stata Sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona), e diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle e via Bulaxe a Loano, sono state chiuse per allagamenti e alberi Feedpress.me - Maltempo in Liguria, fiumi esondati e strade allagate. Sospesa la circolazione ferroviaria Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024): torna ilin. Il fiume Bormida è esondato nel savonese, colpendo le località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. Laè statatra Loano e Pietra Ligure (Savona), e diversedella provincia, tra cui l’Aurelia a Celle e via Bulaxe a Loano, sono state chiuse per allagamenti e alberi

