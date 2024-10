LIVE – Sonego-Ruud 0-0, secondo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Ruud, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). Il torinese, dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio, è tornato alla vittoria battendo in due set il mancino svizzero Marc-Andrea Huesler, tennista proveniente dal tabellone cadetto. Ora c’è un esame molto difficile contro il campione norvegese, numero otto del mondo e seconda forza del seeding, che al primo round ha potuto usufruire di un bye. Tra i due giocatori si tratta del quinto scontro diretto della carriera, con lo scandinavo che si trova saldamente avanti per 4-0. Gli ultimi due precedenti, tuttavia, si sono risolti solo al parziale decisivo, segno evidente che l’azzurro è in grado di poter mettere in difficoltà l’avversario soprattutto sulla sua superficie meno gradita. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il torinese, dopo quattro eliminazioni consecutive all’esordio, è tornato alla vittoria battendo in due set il mancino svizzero Marc-Andrea Huesler, tennista proveniente dal tabellone cadetto. Ora c’è un esame molto difficile contro il campione norvegese, numero otto del mondo e seconda forza del seeding, che al primo round ha potuto usufruire di un bye. Tra i due giocatori si tratta del quinto scontro diretto della carriera, con lo scandinavo che si trova saldamente avanti per 4-0. Gli ultimi due precedenti, tuttavia, si sono risolti solo al parziale decisivo, segno evidente che l’azzurro è in grado di poter mettere in difficoltà l’avversario soprattutto sulla sua superficie meno gradita.

LIVE Sonego-Ruud - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : iniziato il match - Casper Ruud alla battuta 18:03 L’azzurro può mettere molta paura a Ruud, vista la poca predisposizione del norvegese ai campi rapidi. 0-15 Passa di dritto in corsa Ruud. Partita in cui ha fatto la differenza un solo break, operato dal torinese nell’11° game del 2° parziale. Il norvegese gioca Stoccolma nella speranza di acciuffare per i capelli un posto alle ATP Finals, lui che è andato via via ... (Oasport.it)

LIVE Sonego-Ruud - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : azzurro in campo tra poco - Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. Con una vittoria quest’oggi, metterebbe in ghiaccio una posizione in top 50 ancora per qualche settimana, con la speranza di regalarsi un altro alto (magari un titolo) da qui alla conclusione dell’annata. (Oasport.it)

