LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si parte con il russo al servizio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Lungo stavolta il dritto incrociato dell’azzurro. 15-40 Due palle break Sinner. Pesantissimo il dritto incrociato dell’altoatesino. 15-30 In ritardo Jannik su questo rovescio difensivo. 0-30 Non passa il dritto incrociato del russo. 0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del moscovita. PRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con il russo al servizio. 18:34 Accolti dall’applauso del pubblico emiratino entrano in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 18:30 Inizia lo spettacolo di luci a Riad. Davvero splendida la presentazione dei due tennisti. 18:26 Al termine del match del numero uno del mondo toccherà a Carlos Alcaraz. L’iberico attende il danese Holger Rune. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si parte con il russo al servizio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Lungo stavolta il dritto incrociato dell’azzurro. 15-40 Due palle break. Pesantissimo il dritto incrociato dell’altoatesino. 15-30 In ritardo Jannik su questo rovescio difensivo. 0-30 Non passa il dritto incrociato del. 0-15 Scappa via il rovescio in uscita daldel moscovita. PRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con ilal. 18:34 Accolti dall’applauso del pubblico emiratino entrano in campo Jannike Daniil. 18:30 Inizia lo spettacolo di luci a Riad. Davvero splendida la presentazione dei due tennisti. 18:26 Al termine del match del numero uno del mondo toccherà a Carlos Alcaraz. L’iberico attende il danese Holger Rune.

LIVE Sinner-Medvedev - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : dalle 18.30 il quarto di finale della ricca esibizione - Tra poco meno di 20 minuti i due campioni entreranno in campo in quel di Riad. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. Dal canto suo Medvedev, ventottenne moscovita, arriva al cospetto degli emiri ad una settimana dalla sconfitta ai quarti di Shanghai proprio ... (Oasport.it)