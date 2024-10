LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dal traguardo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Remy Rochas (Groupama-FDJ) attacca in cima alla salita e ha preso qualche metro di vantaggio. 15.38 Corridori che passano ora sul traguardo sul Monte Berico: mancano ancora tre giri al termine. 15.37 Si mette davanti ora la UAE Team Emirates con la volontà di fare corsa dura. 15.35 Un ritmo che ha già fatto saltare uno dei possibili favoriti di questa corsa, ossia Kaden Groves. 15.33 Ripresi Pezzo Rosola e Granger, adesso il gruppo è compatto. 15.31 gruppo che è davvero a un passo dai due battistrada, a momenti il ricongiungimento. 15.26: Con le continue accelerazioni, il gruppo ha praticamente ripreso i fuggitivi. 15.22: Ci sono tanti attacchi dal gruppo. La corsa entra nel suo vivo quando siamo al secondo passaggio sul Monte Berico 15.19: Il gruppo è tirato dalla Jayco AlUla, che vuole mettere in difficoltà i velocisti rimasti. 15. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dal traguardo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Remy Rochas (Groupama-FDJ) attacca in cima alla salita e ha preso qualche metro di vantaggio. 15.38 Corridori che passano ora sulsul Monte Berico: mancano ancora tre giri al termine. 15.37 Si mette davanti ora la UAE Team Emirates con la volontà di fare corsa dura. 15.35 Un ritmo che ha già fatto saltare uno dei possibili favoriti di questa corsa, ossia Kaden Groves. 15.33 Ripresi Pezzo Rosola e Granger, adesso ilè. 15.31che è davvero a un passo dai due battistrada, a momenti il ricongiungimento. 15.26: Con le continue accelerazioni, ilha praticamente ripreso i fuggitivi. 15.22: Ci sono tanti attacchi dal. La corsa entra nel suo vivo quando siamo al secondo passaggio sul Monte Berico 15.19: Ilè tirato dalla Jayco AlUla, che vuole mettere in difficoltà i velocisti rimasti. 15.

