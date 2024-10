LIVE Berrettini-Stricker 6-7, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: amaro tie-break del 1° set per il romano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00) Stricker-Berrettini 7-6(6)! Che beffa. Serve&volley senza paura dello svizzero, suo il 1° set. L’azzurro era 5-2 e un paio di servizi, poi ha battuto sul 6-5. 6-7 Con il dritto lo svizzero. Ottiene il mini-break Stricker, serve per chiudere lui adesso. 6-6 Bravo lui, con un altro vincente di dritto lungoriga. Non riesce a chiudere Berrettini. 6-5 Mostruosa volèa bassa di Stricker, sulla riga. Serve Berrettini per chiudere! 6-4 Sbaglia di rovescio in palleggio Stricker!! 5-4 Lungoriga vincente di dritto dello svizzero. Siamo ‘on serve’. 5-3 Scappa il dritto a Matteo. 5-2 Grande punto con il lob del romano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 6-7, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: amaro tie-break del 1° set per il romano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (NON PRIMA DELLE 18.00)7-6(6)! Che beffa. Serve&volley senza paura dello svizzero, suo il 1° set. L’azzurro era 5-2 e un paio di servizi, poi ha battuto sul 6-5. 6-7 Con il dritto lo svizzero. Ottiene il mini-, serve per chiudere lui adesso. 6-6 Bravo lui, con un altro vincente di dritto lungoriga. Non riesce a chiudere. 6-5 Mostruosa volèa bassa di, sulla riga. Serveper chiudere! 6-4 Sbaglia di rovescio in palleggio!! 5-4 Lungoriga vincente di dritto dello svizzero. Siamo ‘on serve’. 5-3 Scappa il dritto a Matteo. 5-2 Grande punto con il lob del

LIVE – Berrettini-Stricker 6-7(6), secondo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA PRIMO SET – Un mini break per Berrettini, 4-2. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, con Berrettini che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. PRIMO SET – Dritto lungo linea di Stricker e 6-6. Il giovane elvetico, infatti, è in gara grazie al ranking protetto in quanto è sceso oltre la top trecento per via dell'infortunio alla schiena.

LIVE – Berrettini-Stricker 6-6, secondo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA PRIMO SET – Berrettini ne esce ai vantaggi, 4-3. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Centre Court, al termine del primo turno tra la wild card elvetica Stan Wawrinka e lo statunitense Brandon Nakashima in programma non prima delle ore 14.