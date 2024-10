Libano, nuovo attacco di Israele su Beirut. Hezbollah rivendica 50 missili sulla Galilea, l’Idf: “colpiti 140 obiettivi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'articolo Libano, nuovo attacco di Israele su Beirut. Hezbollah rivendica 50 missili sulla Galilea, l’Idf: “colpiti 140 obiettivi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'articolodisu50: “140” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - nuovo attacco contro Unifil : ferito soldato - Le autorità di Beirut affermano che ci sono nove morti in raid dell'Idf in due villaggi del sud mentre nello stato ebraico sono piovuti decine di razzi di Hezbollah nel nord e anche nel centro del paese: due sono stati intercettati sopra Haifa con due feriti lievi ad Accri mentre da Gaza sono arrivati altri due razzi sparati da Hamas caduti su Ashkelon in uno spazio disabitato. (Liberoquotidiano.it)

Medioriente - Unifil denuncia nuovo ferimento di casco blu in sud Libano - Il presidente del Parlamento iraniano si è recato a Beirut per una visita in una zona colpita da un raid israeliano, dichiarando la vicinanza e il sostegno di Teheran al Paese dei Cedri. ”La nostra unione sa che la diversità è la nostra forza, è ciò che rende l’Unione Europea, nonostante tutte le nostre difficoltà e imperfezioni, una comunità di valori di cui dobbiamo essere orgogliosi – ha ... (Lapresse.it)

Nuovo attacco alla base italiana Unifil - abbattuti due muri di demarcazione. Crosetto : "Siamo in Libano e ci rimaniamo" - Si tratta dunque di un ulteriore. Secondo qualificate fonti di sicurezza che seguono il dossier e sono in contatto con i vertici della missione dell'Onu, l'attacco è avvenuto alla base 1-31 - già colpita nei giorni scorsi - e sono stati abbattuti due muri di demarcazione della base. . . Le basi italiane della missione Unifil nel sud del Libano sono state nuovamente prese di mira dall'esercito ... (Gazzettadelsud.it)