L’ex direttore del TG1 Carboni fa causa alla Rai: “Ha registrato conversazioni col capo del personale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stando a quanto riporta Il Foglio, Giuseppe Carboni, attuale direttore di Rai Parlamento ed ex direttore del Tg1, avrebbe registrato di nascosto le conversazioni con il capo del personale, allegando il tutto a una denuncia per demansionamento. Fanpage.it - L’ex direttore del TG1 Carboni fa causa alla Rai: “Ha registrato conversazioni col capo del personale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stando a quanto riporta Il Foglio, Giuseppe, attualedi Rai Parlamento ed exdel Tg1, avrebbedi nascosto lecon ildel personale, allegando il tutto a una denuncia per demansionamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L’ex direttore del TG1 Carboni fa causa alla Rai: “Ha registrato conversazioni col capo del personale” - Stando a quanto riporta Il Foglio, Giuseppe Carboni, attuale direttore di Rai Parlamento ed ex direttore del Tg1, avrebbe registrato di nascosto le conversazioni ... (fanpage.it)

FCIN1908 – Inter, Carboni ha deciso: operazione a Barcellona. Stesso medico di Messi - Il talento argentino di proprietà dell'Inter si è rotto il crociato e ha deciso di operarsi in Spagna seguendo il suo ex compagno ... (fcinter1908.it)

Direttore grillino del Tg registra manager Rai a sua insaputa e denuncia l'azienda per demansionamento - Il direttore di Rai Parlamento, Giuseppe Carboni, ha registrato di nascosto le sue conversazioni private con il capo del personale della Rai e ha depositato tutto in una denuncia per "demansionamento” ... (ilfoglio.it)