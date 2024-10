La seconda stagione di Arcane, la serie animata Netflix, si mostra in un nuovo trailer (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Netflix ha appena rilasciato un final trailer per la seconda, attesissima stagione di Arcane, la serie animata ambientata nel mondo di League of Legends. La seconda stagione di Arcane è pronta a sbarcare su Netflix il 2 novembre, portando a termine questa fase attuale della storia di Jinx e Vi. Quando la prima stagione è giunta al termine, non solo ha regalato ai fan una serie animata leggendaria, ma ha anche regalato agli spettatori un bel colpo di scena. Sebbene Netflix abbia rivelato che la seconda stagione sarà l’ultima di Arcane, questo non significa che il tempo di League of Legends nel mondo dell’animazione sia finito. All’inizio di quest’anno, il co-creatore di Arcane, Christian Linke, ha rassicurato i fan affermando che, sebbene la seconda stagione possa essere il gran finale, questo è solo l’inizio del franchise. Metropolitanmagazine.it - La seconda stagione di Arcane, la serie animata Netflix, si mostra in un nuovo trailer Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha appena rilasciato un finalper la, attesissimadi, laambientata nel mondo di League of Legends. Ladiè pronta a sbarcare suil 2 novembre, portando a termine questa fase attuale della storia di Jinx e Vi. Quando la primaè giunta al termine, non solo ha regalato ai fan unaleggendaria, ma ha anche regalato agli spettatori un bel colpo di scena. Sebbeneabbia rivelato che lasarà l’ultima di, questo non significa che il tempo di League of Legends nel mondo dell’animazione sia finito. All’inizio di quest’anno, il co-creatore di, Christian Linke, ha rassicurato i fan affermando che, sebbene lapossa essere il gran finale, questo è solo l’inizio del franchise.

