La nonna di Leonardo: "Mio nipote era sensibile bisogna parlare di più della violenza a scuola"

La signora Lina: "Mio nipote è morto, posso solo dire che era un bravissimo ragazzo. Voi però dovete parlare di bullismo. Perché in questo Paese è un problema enorme e nessuno fa niente"

