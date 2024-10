La Kings League sbarcherà pure in Italia, il progetto di Piqué cresce: Agaoua nuovo CEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Kings League, il fenomeno sportivo ideato dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, punta all'espansione globale nella stagione 2024-2025. Il nuovo CEO è Agaoua. In arrivo importanti novità. Fanpage.it - La Kings League sbarcherà pure in Italia, il progetto di Piqué cresce: Agaoua nuovo CEO Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La, il fenomeno sportivo ideato dall'ex campione del Barcellona Gerard, punta all'espansione globale nella stagione 2024-2025. IlCEO è. In arrivo importanti novità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Menez annuncia il suo ritiro dal calcio - parteciperà alla Kings League : “Sono arrivato al limite” - Jeremy Menez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex calciatore di Roma, Milan e PSG, nel corso dell'intervista in cui ha fatto il suo annuncio, ha affermato che parteciperà alla Kings League.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Jeremy Menez si ritira - parteciperà alla Kings League - . com/UDrPPS1hd3 — Jonathan Beilin (@JoBeilin) September 27, 2024 The post Jeremy Menez si ritira, parteciperà alla Kings League appeared first on SportFace. twitter. #menez #psg #milan #sochaux #monaco #bordeaux #asroma pic. Menez attualmente svincolato dopo l’esperienza al Bari ha già annunciato la sua avventura nella squadra francese di Kings League. (Sportface.it)

Caicedo in KINGS LEAGUE? La risposta dell’ex Lazio - com Felipe Caicedo non parteciperà alla Kings League, il campionato di calcio a 7 creato dall’ex Barcellona Piqué. In mattinata il portale elfutbolero. Caicedo pronto a debuttare nella Kings League di Gerard Piqué? La risposta dell’ex attaccante della Lazio Come appreso dalla redazione di Lazionews24. (Calcionews24.com)