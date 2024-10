La Juventus vuole uscire dalla Superlega ma non ci riesce: è prigioniera di Real Madrid e Barcellona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Juventus sta provando ad uscire dalla Superlega ma non ci riesce. I bianconeri devono ottenere il consenso di Real Madrid e Barcellona che però non è ancora arrivato. Fanpage.it - La Juventus vuole uscire dalla Superlega ma non ci riesce: è prigioniera di Real Madrid e Barcellona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lasta provando adma non ci. I bianconeri devono ottenere il consenso diche però non è ancora arrivato.

