Juventus non c’è un sostituto di Bremer | il profilo scelto da Giuntoli e la sorpresa in attacco | CM IT

Le strategie della Juve per il mercato invernale: i possibili colpi di Giuntoli per rinforzare a gennaio la rosa di Thiago Motta Lazio, Stoccarda e Inter: questo il trittico che attende la Juventus di Thiago Motta al ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri vogliono riprendere la corsa in campionato dopo la frenata contro il Cagliari, ospitando all'Allianz Stadium una delle squadre più in forma della Serie A. Senza contare che Motta contro la Lazio dovrà rinunciare a diverse pedine, soprattutto nel settore offensivo del campo. Oltre a Milik anche Nico Gonzalez, Conceicao (squalificato) e Koopmeiners saranno indisponibili, con il nazionale olandese che proverà il recupero per la super sfida di San Siro con l'Inter. Dietro Vlahovic potrebbe agire quindi Yildiz, come successo a inizio campionato.

Juventus - Giuntoli ci riprova : anticipo secco sull’Inter a gennaio - La strategia del Dt bianconero Giuntoli per anticipare i campioni d’Italia Il Derby d’Italia si avvicina e in attesa della super sfida di San Siro del 27 ottobre Inter e Juventus sono pronte ad affilare le armi anche sul mercato. Calciomercato Juventus, confermate le indiscrezioni di CM. Intanto la Juventus guarda altri profili per la difesa, valutando anche opzioni low cost: i prestiti di ... (Calciomercato.it)

Giuntoli alla Juventus guadagna tre milioni lordi - è il dirigente che guadagna di più - 618 euro lordi relativi a flexible benefit e coperture assicurative. Sitpendi dirigenti Juventus, le cifre Cristiano Giuntoli (Managing Football Director): 2,9 milioni di euro lordi; Maurizio Scanavino (Amministratore Delegato): 1,22 milioni di euro lordi; Gianluca Ferrero (presidente): 405mila euro; Laura Cappiello: 75mila euro; Fioranna Vittori Negri: 75mila euro; Diego Pistone: 75mila ... (Ilnapolista.it)

La Juventus ha scelto il vice Vlahovic : blitz immediato di Giuntoli - Sono attese novità nel corso delle prossime settimane. La Juventus, infatti, potrebbe presentare un’offerta immediata da 20-25 milioni di euro per convincere il club francese a dire sì. it. Trovano conferme anche le indiscrezioni sul possibile affondo per Jovic. Vice Vlahovic, i piani della Juventus in vista di gennaio Jonathan David potrebbe vestire i panni di prima scelta, ma attenzione anche ... (Tvplay.it)