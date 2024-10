Italia sotto l’assedio del maltempo: temporali e nubifragi in arrivo! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma - Una combinazione di fattori atmosferici porterà violenti nubifragi e piogge intense su gran parte d'Italia. Ecco le regioni più colpite nei prossimi giorni. L'Italia si prepara ad affrontare una lunga fase di maltempo causata dalla convergenza di diversi fenomeni atmosferici. L'ex uragano Leslie, unito a una depressione nordafricana e a una profonda saccatura atlantica, ha trasportato grandi quantità di vapore acqueo verso l'Europa occidentale, alimentando piogge intense e temporali di forte intensità. Mentre Spagna e Francia stanno già subendo gli effetti di questi fenomeni, nelle prossime 48-72 ore l'Italia entrerà pienamente nel mirino del maltempo, con il rischio di nubifragi e accumuli di pioggia che in alcune aree potrebbero superare i 300 mm. Abruzzo24ore.tv - Italia sotto l’assedio del maltempo: temporali e nubifragi in arrivo! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma - Una combinazione di fattori atmosferici porterà violentie piogge intense su gran parte d'. Ecco le regioni più colpite nei prossimi giorni. L'si prepara ad affrontare una lunga fase dicausata dalla convergenza di diversi fenomeni atmosferici. L'ex uragano Leslie, unito a una depressione nordafricana e a una profonda saccatura atlantica, ha trasportato grandi quantità di vapore acqueo verso l'Europa occidentale, alimentando piogge intense edi forte intensità. Mentre Spagna e Francia stanno già subendo gli effetti di questi fenomeni, nelle prossime 48-72 ore l'entrerà pienamente nel mirino del, con il rischio die accumuli di pioggia che in alcune aree potrebbero superare i 300 mm.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piogge - temporali e rischio nubifragi : fino a quando durerà questa nuova ondata di maltempo - Il peggioramento, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, inizierà sulle nostre regioni più occidentali nella giornata di mercoledì, poi tra giovedì e venerdì si avvarrà di un nuovo vortice che entrerà sul Mediterraneo portando rovesci e temporali su gran parte del Paese. Vediamo allora che cosa... (Quicomo.it)

Maltempo in arrivo : nubifragi e temporali sferzano l'Italia - ecco cosa aspettarsi! - Roma - Una lunga fase di maltempo si profila per l'Italia, con temporali e nubifragi previsti a partire da mercoledì 16 ottobre e per tutto il weekend. . leggi tutto . A partire da mercoledì 16 ottobre, un sistema perturbato porterà piogge e rovesci, in particolare al Nordovest e in Toscana, che si estenderanno al resto del Nord entro la sera. (Abruzzo24ore.tv)

Weekend di maltempo in arrivo : ecco dove ci saranno nubifragi! - Tuttavia, tutte le regioni saranno a rischio di fenomeni avversi, mentre il medio Adriatico e. . Roma - Il terzo weekend di ottobre porterà maltempo diffuso, con piogge e temporali, inclusi possibili nubifragi su diverse regioni italiane. Per quanto riguarda il sabato, si prevede che il centro del minimo barico si collochi nell'area tirrenica centrale. (Abruzzo24ore.tv)