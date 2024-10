Napolipiu.com - Infortunio Lobotka, la diagnosi ufficiale: distrazione del semitendinoso sinistro. I tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’esito dell’cheaveva rimediato nell’ultimo match di Nations League con la nazionale slovacca. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli ha finalmente reso noto con un comunicato lariguardante l’di Stanislav, centrocampista slovacco, in seguito agli esami clinici a cui si è sottoposto.ha subito undurante l’ultima partita della Slovacchia in Nations League, rimediando unadi primo grado del. Nel comunicato, pubblicato sui canali ufficiali del club, si legge: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match contro l’Empoli, in programma domenica 20 ottobre alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia,, Ngonge e Raspadori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.