Incidente sul lavoro a Montichiari, operaio schiacciato tra due muletti in azienda

Brescia, 16 ottobre 2024 – Ennesimo grave infortunio sul lavoro nel Bresciano. Questa mattina un uomo è rimasto ferito all'interno della Comazoo di Montichiari, schiacciato tra due muletti, durante le consuete attività lavorative. L'operaio, un 44enne, è stato subito soccorso e trasferito agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbe serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri e gli ispettori dell'Ats che si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

