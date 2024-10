Incendio al Gros di Rimini: 14 ore per domare le fiamme (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rimini, 16 ottobre 2024 – Quattoridici ore per domare completamente il violentissimo rogo che, alle 17.20 di ieri, è divampato nel blocco 87 sito all'interno del Gros di Rimini. E' stata una notte di lavoro intenso per le squadre dei vigili del fuoco accorse in via Coriano dove è stata disposta l'evacuazione del capannone colpito dal fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 8 di oggi, anche se i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per completare le verifiche e la messa in sicurezza dell'area. Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da un negozio di abbigliamento situato al piano terra dello stabile. Ingenti i danni causati al capannone: l'area interessata dall'Incendio è stata posta sotto sequestro dal personale del 115. Ilrestodelcarlino.it - Incendio al Gros di Rimini: 14 ore per domare le fiamme Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Quattoridici ore percompletamente il violentissimo rogo che, alle 17.20 di ieri, è divampato nel blocco 87 sito all'interno deldi. E' stata una notte di lavoro intenso per le squadre dei vigili del fuoco accorse in via Coriano dove è stata disposta l'evacuazione del capannone colpito dal fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 8 di oggi, anche se i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per completare le verifiche e la messa in sicurezza dell'area. Le, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da un negozio di abbigliamento situato al piano terra dello stabile. Ingenti i danni causati al capannone: l'area interessata dall'è stata posta sotto sequestro dal personale del 115.

Incendio oggi al Gros di Rimini : nube di fumo nero - paura tra le gente - Notizia in aggiornamento . Rimini, 15 ottobre 2024 – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. Immediatamente, le autorità hanno avviato le operazioni di evacuazione del blocco 87, interessato dalle fiamme. Al momento, non sono state segnalate persone ferite, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. (Ilrestodelcarlino.it)

Violento incendio in un capannone del Gros Rimini - vigili del fuoco al lavoro - Un violento incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. L'allarme è scattato intorno alle 17.45 quando una densa fume nera si è levata in cielo. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per cercare di... (Riminitoday.it)

