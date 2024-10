Impagnatiello, la perizia psichiatrica: «Capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago, è stato ritenuto Capace di intendere e di volere. Lo hanno stabilito i periti Ilmessaggero.it - Impagnatiello, la perizia psichiatrica: «Capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandro, accusato dell'omicidio della compagnaincinta del piccolo Thiago, è stato ritenutodie di. Lo hanno stabilito i periti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Impagnatiello, la perizia psichiatrica: «È capace di intendere e di volere» - Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. Lo hanno stabilito i periti della corte ... (ilmessaggero.it)

Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere e volere? - Ore 14 del 15/10/2024 - A breve la verità della perizia scade oggi il termine per la presentazione della perizia psichiatrica su Alessandro Impagnatiello, il barman 31enne che, la sera del 27 maggio 2023, ha ucciso con 37 co ... (msn.com)

Giulia Tramontano, la nipote nata oggi si chiama come lei: “Nel tuo nome un legame d’amore che il tempo non spezza” - Giulia Tramontano, il fratello è diventato oggi papà e ha deciso di chiamarla come lei: "Porti nel nome un legame d'amore che il tempo non spezza". (ildigitale.it)