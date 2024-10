Immigrazione, Ascani “E’ un errore trattare fenomeno come emergenza” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Guerre, cambiamenti climatici, conflitti etnici, persecuzioni religiose, miseria, disuguaglianze sociali. Le ragioni dei fenomeni migratori sono molteplici e non sono destinate a sparire a breve. Per questo pensare di affrontare il fenomeno come emergenza è uno smisurato errore”. A dirlo la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, a margine della proiezione del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, presso la Sala della Regina di Montecitorio. abr/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Immigrazione, Ascani “E’ un errore trattare fenomeno come emergenza” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Guerre, cambiamenti climatici, conflitti etnici, persecuzioni religiose, miseria, disuguaglianze sociali. Le ragioni dei fenomeni migratori sono molteplici e non sono destinate a sparire a breve. Per questo pensare di affrontare ilè uno smisurato”. A dirlo la vicepresidente della Camera, Anna, a margine della proiezione del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, presso la Sala della Regina di Montecitorio. abr/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo

Nel Mediterraneo - in quel 3 ottobre 2013 - morirono 368 persone. E oltre 30mila sono morte da allora - molte delle quali mai identificate. Discutono anche della necessità di un nome per i cadaveri - i 500 ragazzi da tutta Europa che si sono riuniti in questi giorni a Lampedusa. Insieme agli esperti e ai sopravvissuti - immaginano nuovi modi di parlare di immigrazione - L’anniversario del 3 ottobre, designato come Giornata della Memoria e dell’Accoglienza in Italia (in seguito all’approvazione della legge 45 del 2016), ci ricorda che sono passati 11 anni dal naufragio del 2013 in cui davanti alle coste di Lampedusa, persero la vita 368 persone. In 10 anni dal naufragio del 3 ottobre nel Mediterraneo morte oltre 30mila persone Dal 2014 a oggi, i morti e dispersi ... (Iodonna.it)

Germania : Merz (Cdu) - 'colloqui sull'immigrazione sono falliti' - (Adnkronos/Dpa) - Friedrich Merz, il leader dell'opposizione conservatrice tedesca, ha dichiarato che i colloqui con il governo del cancelliere Olaf Scholz sull'inasprimento della politica di asilo e di migrazione sono falliti. . Berlino, 10 set. "Ciò significa che il tentativo di trovare una via comune è fallito", ha aggiunto. (Liberoquotidiano.it)

Così le inchieste pesano sull’immigrazione : in Bangladesh ci sono 110mila persone in attesa dei visti per l’Italia - In una situazione del genere, per risolvere questo problema, entro i prossimi 2/3 mesi, la capacità lavoro dell’Ambasciata italiana dovrebbe essere aumentata di 10 volte”. I servizi sono gratuiti, fatta eccezione per delle piccole commissioni. Si potrebbero palesare violazioni dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani”. (Cityrumors.it)