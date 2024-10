Formiche.net - Il primo Dialogo spaziale rafforza l’asse Italia-Usa. Innovazione e sicurezza al centro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’inaugurazione deltrae Stati Uniti rappresenta una tappa significativa nella crescente cooperazione tra i due Paesi, ponendo le basi per una visione strategica comune nello spazio. L’incontro, che si è svolto a Roma dal 10 all’11 ottobre 2024, non è solo una formalità diplomatica, ma una piattaforma per delineare una collaborazione concreta in settori cruciali che spaziano dallanazionale all’uso sostenibile dello spazio, fino all’esplorazione scientifica. Il contesto attuale, in cui la competizione globale si intensifica anche oltre l’atmosfera terrestre, evidenzia quanto sia importante pere Stati Uniti unire le forze non solo per i propri interessi nazionali, ma anche per influenzare il quadro internazionale delle attività spaziali.