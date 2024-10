"I risparmi vanno tutelati meglio". L’Abi chiede: rivedere la tassazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lisa Ciardi FIRENZE "Il risparmio italiano va meglio tutelato. Perché i prestiti si fanno con i risparmi e il risparmio è la base dello sviluppo". Lo ha detto il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervenendo alla giornata di studi su "Luigi Einaudi nella storia del Novecento" organizzata ieri dall’Istituzione di Studi Firenze per l’Europa (Isfe) nella sala convegni della Fondazione Biblioteche Cassa di risparmio di Firenze. Un approfondimento che ha toccato vari aspetti dell’azione e del pensiero einaudiani, con tanti collegamenti all’attualità. "Bisogna prima di tutto tassare meno il risparmio stabile – ha spiegato Patuelli a margine dell’incontro –. Oggi il risparmio viene tassato con uguale aliquota, sia quello speculativo a brevissimo termine, sia quello dei cassettisti, ovvero di coloro che lo tengono stabile. Lanazione.it - "I risparmi vanno tutelati meglio". L’Abi chiede: rivedere la tassazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lisa Ciardi FIRENZE "Ilo italiano vatutelato. Perché i prestiti si fanno con ie ilo è la base dello sviluppo". Lo ha detto il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervenendo alla giornata di studi su "Luigi Einaudi nella storia del Novecento" organizzata ieri dall’Istituzione di Studi Firenze per l’Europa (Isfe) nella sala convegni della Fondazione Biblioteche Cassa dio di Firenze. Un approfondimento che ha toccato vari aspetti dell’azione e del pensiero einaudiani, con tanti collegamenti all’attualità. "Bisogna prima di tutto tassare meno ilo stabile – ha spiegato Patuelli a margine dell’incontro –. Oggi ilo viene tassato con uguale aliquota, sia quello speculativo a brevissimo termine, sia quello dei cassettisti, ovvero di coloro che lo tengono stabile.

