Guardiola si emoziona parlando di Baggio | Il suo ginocchio … | VIDEO

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha giocato a Brescia più di 20 anni fa con Roberto Baggio: il suo ricordo nel VIDEO Un estratto della puntata del 13 ottobre di Che Tempo Che Fa con ospite Pep Guardiola: l'allenatore del Manchester City ha parlato così di Roberto Baggio, suo compagno ai tempi del Brescia.

Roberto Baggio e Pep Guardiola insieme a Brescia : la reunion di leggende dopo l’annuncio in tv - . Il Divin Codino ha giocato al Brescia al termine della sua carriera, dal 2000 al 2004, incontrando anche il catalano, oggi allenatore del Manchester, che lasciò il Brescia nel 2003. Una gioia per gli occhi e il cuore di chi ha ancora in mente il Brescia che fu. Poche commosse parole, come commossi erano gli sguardi immortalati nelle foto pubblicate sui social: così Roberto Baggio ha ... (Ilgiorno.it)

Baggio e Guardiola - cena insieme a Brescia : con loro anche Toni e Caracciolo - Non si vedevano di persona da quasi dieci anni e tra i due è scattato un lungo abbraccio. “Io giocavo da regista di centrocampo, la mia prima preoccupazione era passare la palla a Roby e tutte le volte lui era nella posizione ideale. Con Baggio e Guardiola erano presenti anche Caracciolo e Luca Toni. (Sportface.it)

Guardiola e Baggio : l’incontro in diretta da Fazio. Ecco cosa si sono detti - Infine, riguardo al suo futuro, l’allenatore ha lasciato aperta ogni possibilità, senza sbilanciarsi sulla sua permanenza al Manchester City o su un eventuale incarico come commissario tecnico dell’Inghilterra: “Può essere tutto nella vita, ma non so ancora”. Guardiola ha spiegato che, durante la sua esperienza da giocatore al Brescia, ascoltava le canzoni di De Gregori in macchina, imparando ... (Corrieretoscano.it)