Giulia Salemi si sfoga e "denuncia" la nuova Milano: "Sono terrorizzata, ho paura per la mia vita"

Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di Milano : “Da donna ho paura” - Giulia Salemi, con la sua denuncia, ha messo in luce un problema sentito da molte donne che vivono nelle grandi città, dove spesso camminare da sole può trasformarsi in un’esperienza spaventosa. Ha quindi concluso il suo sfogo con un’amara riflessione: “Sono proprio stufa, io da donna ho paura. Bella e sicura. (Thesocialpost.it)

Lo sfogo di Giulia Salemi : “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano - sono stufa di vivere qui” - "Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano", è lo sfogo via social di Giulia Salemi, influencer da due milioni di follower. "Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura e costosa"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giulia Salemi si sfoga sui social : “Non è possibile avere paura” - la denuncia su Milano - L’influencer, infatti, ha svelato di sentirsi poco sicura mentre cammina per le strade di Milano, dove vede, secondo lei, solo persone poco raccomandabili. L’ex gieffina, infatti, ha svelato che, ogni giorno, ormai, ha paura a uscire da sola per le strade di Milano: “Veramente, sono propria stufa di avere paura. (Dilei.it)