Giorgetti: “Sacrifici a banche, assicurazioni e ministeri”. Smontate le balle sul catasto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come è possibile una manovra di questo tipo? Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, è andato subito al cuore del decreto fiscale da circa 30 miliardi approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Parole semplici per un intervento asciutto che fa strame di settimane di anticipazioni basate sul nulla di presunte stangate alle porte e fibrillazioni nella dialettica tra ministeri. Giorgetti: i Sacrifici li faranno le banche, le assicurazioni e i ministeri “È stata possibile – scandisce il titolare dell’Economia – grazie alla gestione prudente e responsabile della finanza pubblica che nel 2023 ha creato gli spazi per manovre strutturali”. Poi ha rispedito al mittente la narrazione della stampa sugli extraprofitti. “I Sacrifici li fanno le banche, le assicurazioni e i ministeri. Secoloditalia.it - Giorgetti: “Sacrifici a banche, assicurazioni e ministeri”. Smontate le balle sul catasto Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come è possibile una manovra di questo tipo? Il ministro dell’Economia Giancarlo, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, è andato subito al cuore del decreto fiscale da circa 30 miliardi approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Parole semplici per un intervento asciutto che fa strame di settimane di anticipazioni basate sul nulla di presunte stangate alle porte e fibrillazioni nella dialettica tra: ili faranno le, lee i“È stata possibile – scandisce il titolare dell’Economia – grazie alla gestione prudente e responsabile della finanza pubblica che nel 2023 ha creato gli spazi per manovre strutturali”. Poi ha rispedito al mittente la narrazione della stampa sugli extraprofitti. “Ili fanno le, lee i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - Giorgetti illustra le misure chiave tra incentivi - “sacrifici” e tagli alla spesa - . Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato in conferenza stampa le principali misure della manovra 2025, tra cui l'accordo raggiunto con la Commissione Europea sul piano settennale, incentivi per il prolungamento dell'attività lavorativa, il contributo di banche e assicurazioni e tagli alla spesa pubblica. (Orizzontescuola.it)

Manovra - Giorgetti : “Confermato cuneo fiscale - ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” - "Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale e contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi […] The post Manovra, Giorgetti: “Confermato cuneo fiscale, ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Conferma del cuneo fiscale, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi ... (Lidentita.it)

Manovra - Giorgetti : “Confermato cuneo fiscale - ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, presenta in conferenza stampa la nuova manovra. "Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale e contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi […]. (Adnkronos) – Conferma del cuneo fiscale, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi per non andare in pensione. (Periodicodaily.com)