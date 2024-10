Gestazione per altri, in UniBg un convegno interdisciplinare sui recenti sviluppi normativi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Oggetto del dibattito saranno i più recenti sviluppi normativi, oltre ai presupposti costituzionali e filosofici, come la disposizione del proprio corpo e il bilanciamento tra gli interessi dei genitori e del futuro individuo. Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre al Campus economico-giuridico dell’Università degli studi di Bergamo in via dei Caniana si terrà il convegno “Gestazione per altri: un confronto interdisciplinare”, che vedrà dialogare le diverse anime del diritto su uno dei temi più sfidanti e urgenti del nostro tempo: la Gestazione per altri. Un evento che coinvolgerà alcuni tra i più illustri studiosi in materia, del panorama nazionale e internazionale. Bergamonews.it - Gestazione per altri, in UniBg un convegno interdisciplinare sui recenti sviluppi normativi Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Oggetto del dibattito saranno i più, oltre ai presupposti costituzionali e filosofici, come la disposizione del proprio corpo e il bilanciamento tra gli interessi dei genitori e del futuro individuo. Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre al Campus economico-giuridico dell’Università degli studi di Bergamo in via dei Caniana si terrà ilper: un confronto”, che vedrà dialogare le diverse anime del diritto su uno dei temi più sfidanti e urgenti del nostro tempo: laper. Un evento che coinvolgerà alcuni tra i più illustri studiosi in materia, del panorama nazionale e internazionale.

