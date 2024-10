Francesca firma la partita dei record ad Affari Tuoi, De Martino: “Nessuno immaginava questo finale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) partita dei record quella di Francesca e Simone ad Affari Tuoi stasera, mercoledì 16 ottobre. I concorrenti della Puglia hanno eliminato tutti i pacchi blu ad inizio partita: "Vorrei godermela da casa" ha scherzato De Martino. Per loro, però, è arrivata la beffa sul finale. Fanpage.it - Francesca firma la partita dei record ad Affari Tuoi, De Martino: “Nessuno immaginava questo finale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)deiquella die Simone adstasera, mercoledì 16 ottobre. I concorrenti della Puglia hanno eliminato tutti i pacchi blu ad inizio: "Vorrei godermela da casa" ha scherzato De. Per loro, però, è arrivata la beffa sul finale.

