Flavio Briatore vende il Twiga: “Vicino l’accordo con Leonardo Maria Del Vecchio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Flavio Briatore è sul punto di vendere i locali della catena Twiga. Lo rivela Il Giornale, secondo cui l’imprenditore è “a un passo dall’accordo” con Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli di Leonardo Del Vecchio, patron di Essilor Luxottica scomparso nell’estate 2022 a 87 anni. Leonardo Maria Del Vecchio, 29 anni, è chief strategic office di EssiLux ma nell’ultimo anno ha aperto cinque ristoranti di alta cucina: tre nel quartiere Brera a Milano (Vesta, Casa Fiori Chiari, e Trattoria del Ciumbia), uno a Marina di Pietrasanta (Franco Mare) e uno a Paraggi, Vicino Portofino (Le Carillon). Sono cinque anche i locali che Briatore ha avviato sotto il marchio Twiga: il più famoso è quello – con annesso stabilimento balneare – a Marina di Pietrasanta (dunque Vicino al Franco Mare), poi ce ne sono due a Montecarlo, uno a Londra e uno a Ventimiglia. Tpi.it - Flavio Briatore vende il Twiga: “Vicino l’accordo con Leonardo Maria Del Vecchio” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è sul punto dire i locali della catena. Lo rivela Il Giornale, secondo cui l’imprenditore è “a un passo dal” conDel, uno dei sei figli diDel, patron di Essilor Luxottica scomparso nell’estate 2022 a 87 anni.Del, 29 anni, è chief strategic office di EssiLux ma nell’ultimo anno ha aperto cinque ristoranti di alta cucina: tre nel quartiere Brera a Milano (Vesta, Casa Fiori Chiari, e Trattoria del Ciumbia), uno a Marina di Pietrasanta (Franco Mare) e uno a Paraggi,Portofino (Le Carillon). Sono cinque anche i locali cheha avviato sotto il marchio: il più famoso è quello – con annesso stabilimento balneare – a Marina di Pietrasanta (dunqueal Franco Mare), poi ce ne sono due a Montecarlo, uno a Londra e uno a Ventimiglia.

