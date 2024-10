Faenza, una nuova vita per i locali dedicati alle persone con disabilità: c'è l'accordo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i devastanti eventi alluvionali dello scorso maggio e delle ultime alluvioni, la città di Faenza continua a lavorare per ricostruire, grazie alla tenacia delle istituzioni e dei suoi cittadini e al supporto di realtà imprenditoriali del territorio. I locali situati all’interno del Parco Ravennatoday.it - Faenza, una nuova vita per i locali dedicati alle persone con disabilità: c'è l'accordo Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i devastanti eventi alluvionali dello scorso maggio e delle ultime alluvioni, la città dicontinua a lavorare per ricostruire, grazie alla tenacia delle istituzioni e dei suoi cittadini e al supporto di realtà imprenditoriali del territorio. Isituati all’interno del Parco

Nuova ondata di maltempo : a Faenza un nuovo muro di cemento - teloni sugli argini più fragili - Dopo la terza alluvione nel giro di appena 16 mesi, ogni previsione di nuovi temporali fa paura, soprattutto su un suolo già saturo come quello delle zone colpite dagli allagamenti nei giorni scorsi. Per questo, in vista dell'ondata di maltempo prevista per i prossimi giorni - per la quale la... (Ravennatoday.it)

Sostegno psicologico ai pazienti - l'Associazione forlivese stomizzati ed incontinenti si espande : una nuova sede anche a Faenza - Continua ad espandersi l’Afos, associazione forlivese stomizzati ed incontinenti nata nel 2003 per dare supporto morale e sanitario alle persone che subiscono questa seria tipologia di intervento. . . . L’Afos opera all’interno del ‘Morgagni – Pierantoni’ di Forlì nei reparti di chirurgia, di urologia. (Forlitoday.it)

La Ludoteca di Faenza riapre i battenti nella sua nuova sede - Il servizio è stato spostato dalla sua sede originale per i lavori PNRR che stanno interessando il complesso di Palazzo delle Esposizioni. . . Per questo motivo, grazie a un accordo tra il Comune di Faenza. Lunedì, in piazza XI Febbraio, sono ricominciate le attività della Ludoteca comunale di Faenza. (Ravennatoday.it)